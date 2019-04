Michiel is "niet ziek genoeg" voor een uitkering

’s Lands bekendste progeriapatiënt Michiel (20) is volgens controleartsen niet ziek genoeg om een ziekte- of invaliditeitsuitkering te krijgen. Op een werkloosheidsuitkering heeft hij pas recht vanaf z’n 21ste. Dus krijgt hij nu... helemaal niets. Voor mensen als hij, met een zeldzame, genetische aandoening, moet er een aparte categorie komen, vindt Open Vld. Ook wie aan autisme lijdt zou in aanmerking moeten komen.

Progeriapatient Michiel is nu twintig. Toen hij achttien was, heeft hij even gewerkt in een computerwinkel. Maar al snel beek het te zwaar te zijn en dan moest hij noodgedwongen stoppen. Op een werkloosheidsuitkering heeft Michiel pas recht als hij 21 jaar wordt.

Ook de zus van Michiel, Amber, heeft progeria, maar krijgt geen uitkering. Vreemd genoeg valt zij tussen twee categorieën zieken in. Broer en zus zijn volgens controleartsen niet geestelijk, maar ook niet fysiek gehandicapt. En dus hebben ze geen recht op een uitkering.

Open Vld wil nu een nieuwe, derde categorie aandoeningen voor uitkeringen uitwerken voor mensen met speciale aandoeningen. Het is niet omdat mensen een weesziekte hebben, dat ze volgens Open Vld geen terugbetaling kunnen krijgen.