Michel Lelièvre 36 uur op vrije voeten

Michel Lelièvre (46), de vroegere handlanger van Marc Dutroux, heeft begin deze maand voor het eerst de gevangenis mogen verlaten voor een dag en een nacht. Dat bevestigt zijn advocate aan VTM NIEUWS. Lelièvre kreeg verlof om zich voor te bereiden op zijn definitieve vrijlating.

De voormalige kompaan van Dutroux kreeg in totaal 25 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Binnen drie jaar heeft hij zijn straf volledig uitgezeten voor de ontvoeringen.

Begin deze maand kreeg Lelièvre van het gevangeniswezen in alle stilte de toestemming om de gevangenis van Itter voor 36 uur te verlaten, zodat hij zich kon voorbereiden op zijn nakende vrijlating. Dat bevestigt Benjamine Bovy, de advocate van Lelièvre, aan VTM NIEUWS.

Lelièvre moest zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo moest hij wegblijven uit de provincies Limburg, in zowel België als Nederland, en mocht hij ook niet opduiken in Vlaams-Brabant. Ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de gemeente Ans waren verboden terrein.

Schrik van terugkeer

Volgens de advocate van Lelièvre is dit het begin van een reeks penitentiaire verloven. “Zodra het penitentiair verlof één keer wordt goedgekeurd, volgen er nog mogelijkheden. Dat zijn cycli en die worden geëvalueerd. Was hij op tijd terug? Is hij zijn verplichtingen nagekomen? Hoe heeft hij zijn dagen doorgebracht? Ze worden dus zeker opgevolgd”, zegt Bovy.

De advocate zegt dat een terugkeer naar de maatschappij haar cliënt wel afschrikt, na meer dan twintig jaar in hechtenis te hebben gezeten. “Buitenkomen zonder omkadering boezemt hem angst in, omdat de maatschappij veranderd is. Het is niet vanzelfsprekend voor hem om uit de gevangenis te komen", zegt ze daarover.

Aantal voorwaarden

Michelle Martin, de ex van Marc Dutroux, is al vijf jaar voorwaardelijk vrij. Dutroux zelf is veroordeeld tot levenslang en zit nog altijd vast, ondanks pogingen van zijn advocaat om hem vrij te krijgen.