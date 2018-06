Michel en Jambon bezoeken De Bolle bij Europol

Premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hebben een bezoek gebracht aan Europol, de Europese politiedienst in Den Haag. Daar staat de Belgische Catherine De Bolle nu een maand aan het roer. Tijdens het bezoek werd het ook even stil gemaakt voor de slachtoffers van de aanslag in Luik.

Met hun bezoek in Den Haag willen Michel en Jambon bespreken hoe België en Europol nog efficiënter kunnen samenwerken in de strijd tegen terreur, georganiseerde misdaad en mensensmokkel. Ze bezoeken er onder meer het operationeel permanentiecentrum.

(Meer onder de tweet)

Samen met @CharlesMichel op werkbezoek bij @Europol in Den Haag. Afspraken maken met kersvers director Catherine De Bolle over hoe België en @Europol nog efficiënter kunnen samenwerken in strijd tegen mensensmokkel, terreur en georganiseerde criminaliteit. pic.twitter.com/uw6ILXlHnM — Jan Jambon (@JanJambon) 6 juni 2018

“Heel blij”

Bij de Europese politiedienst komen gemiddeld 400 berichten per dag binnen over mogelijk criminele feiten. Bij incidenten zoals in Luik, wisselt Europol informatie uit met de lidstaten. “De informatie wordt vergeleken met alles wat in onze databestanden zit. Er kan ook een analyse uitgevoerd worden op alle informatie die we krijgen van de Belgen om de puzzel compleet te maken”, legt De Bolle uit.

Onze landgenote staat sinds 1 mei aan het hoofd van Europol en heeft een mandaat van vier jaar. “Ik ben heel blij dat ik hier kan werken. Je kan echt iets doen om politie- en douanediensten te ondersteunen.”