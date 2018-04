Michaël Goolaerts vandaag begraven

De 23-jarige wielrenner Michael Goolaerts, die een hartaanval kreeg tijdens wielerklassieker Parijs-Roubaix, wordt vandaag begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats om 11.30 uur in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, in de L. Carréstraat in Hallaar (Heist-op-den-berg).

De Belgische Michael Goolaerts overleed op zondag 8 april in het Noord-Franse Rijsel. Tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix kreeg de jonge wielrenner een hartstilstand, waardoor hij ten val kwam. De renner van Veranda's Willems-Crelan overleed later die dag in het ziekenhuis van Rijsel. Wat het hartfalen precies veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.

Onze landgenoot wordt vandaag in het Antwerpse Hallaar begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats om 11.30 uur. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om de familie niet te contacteren.

Groot scherm

Doordat de dood van de jonge renner veel mensen heeft beroerd, moet een groot scherm vermijden dat mensen de plechtigheid zouden moeten missen. Ook het centrum van Hallaart werd volledig afgesloten om het vele volk veilig te kunnen ontvangen. "Iedereen zal wel de kans krijgen om hem in de kerk te gaan groeten, ook de mensen die buiten staan”, zegt manager Jef van den Bosch.

"Uw eeuwige smile zal altijd een inspiratie blijven voor mij. Rust zacht maat", reageerde collega-wielrenner en vriend Wout van Aert eerder al via Twitter.

Lees ook: