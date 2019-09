Meyrem Almaci gaat voor een tweede termijn als voorzitter van Groen

Meyrem Almaci (43) doet een gooi naar een tweede mandaat als Groen-voorzitter. Ze kiest daarbij voor Dany Neudt, kabinetschef van Gents schepen Bram Van Braeckevelt, als running mate en kandidaat-ondervoorzitter. Dat raakte bekend op een persconferentie in Sint-Niklaas, geboortestad van Almaci.

De tandem Almaci-Neudt gaat daarmee de strijd aan met het duo Björn Rzoska-Rina Rabau. Deadline voor de kandidaturen is zaterdag 7 september om 12 uur. Almaci is Groen-voorzitter sinds november 2014. Ze nam toen de fakkel over van Wouter Van Besien.