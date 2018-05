Meubelmakerij brandt uit in Lier

Een meubelmakerij in de Industriestraat in Lier is vannacht volledig in de as gelegd. Dat meldt de communicatieverantwoordelijke van de stad, Ingrid Sillis. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond om middernacht. Rond 00.30 uur waren er een aantal explosies te horen, die veroorzaakt werden door ontplofte gasflessen. Rond twee uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen zal nog geruime tijd duren.

"Wegens de grote hoeveelheid rook die vrijkwam, werden de meetploegen geactiveerd. De gevoerde metingen waren negatief wat betekent dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid", zegt Sillis.