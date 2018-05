Het metrostation Kunst-Wet was even geëvacueerd na een bommelding. Dat bevestigt MIVB aan VTM NIEUWS. De ordediensten kwamen ter plaatse, maar het ging om vals alarm. Ondertussen is het station terug vrijgegeven.

Update #mivbM1-2-5-6

Het station #Kunst-wet is opnieuw open

De metro's stoppen weer in dit station#mivb — STIB-MIVB (@STIBMIVB) 30 mei 2018