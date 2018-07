Met deze tips voorkom je een voedselvergifiging

Als voedingswaren voor een te lange tijd of bij een te hoge temperatuur bewaard worden, bestaat de kans dat er zich bacteriën in vermenigvuldigen. Door die bacteriën op te eten, loop je de kans om ziek te worden. Hier vind je enkele tips om voedselvergiftiging tegen te gaan, bij deze warme temperaturen.

Basishygiëne

Meestal zijn die bacteriën al aanwezig voordat het voedsel bereid wordt. In de eerste plaats is een verzorgde basishygiëne dus belangrijk om bacteriën niet te laten verspreiden. Je handen regelmatig wassen, rauwe groenten en fruit voldoende spoelen en geregeld een verse vaatdoek nemen, zijn slechts enkele tips.

Winkel verstandig

Ook in de winkel kan je de basis voor voedselvergiftiging tegengaan. Controleer daarvoor de verpakkingen en houdbaarheidsdata van de producten die je aankoopt. Neem ook de gekoelde producten als laatste uit de rekken, zodat ze niet in de warmte bewaard worden. En bij het vervoeren van frigo- en diepvriesproducten gebruik je best een koelbox of isolerende zak.

Koeltips

Voeding in de koelkast wordt best bij een temperatuur van vier tot zeven graden bewaard. Diepvriesproducten moeten aan minimum -18 graden gekoeld worden. Voor het invriezen wordt zelfs tot -24 graden aangeraden. Voeding in koelkast en diepvries kan je best ook afdekken om bacteriegevaar te vermijden.

Bereidingstips

Als je voedsel wil bereiden, haal je het best pas vlak voor het koken uit de frigo. Verwerk de voedingswaren zo snel mogelijk en vries ontdooide gerechten niet opnieuw in.