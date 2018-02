Met deze tips kom je Dikketruiendag door

Het is vandaag Dikketruiendag. Heel wat scholen in ons land zetten de verwarming een graadje lager en vragen kinderen om met een dikke trui naar school te komen. Thema van deze veertiende editie is ‘hittestress’ en de organisatie roept op om verharde wegen en beton te vervangen door fris groen zoals struiken en planten.

De Dikketruiendag staat dit jaar in het teken van een minder gekend klimaatprobleem: hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 graden hoger ligt dan op het platteland.

Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit en niet in de bodem kan doordringen. Bomen, struiken en andere groene plantjes kunnen een oplossing zijn, want ze zorgen voor afkoeling en beschermen tegen wateroverlast.

Enkele tips

Om de Dikketruiendag goed door te komen, maar ook om de rest van het jaar energie te besparen, geven wij je alvast enkele tips mee: