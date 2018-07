Met deze tips blijft je huisdier koel in de hitte

Niet enkel mensen puffen in deze hitte, ook onze huisdieren zien af door de warmte. Anders dan hun baasjes, kunnen zij veel minder goed tegen de hoge temperaturen. Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn. Maar met enkele eenvoudige tips loods je je huisdier zonder problemen door deze warme dagen.

Allereerst is het belangrijk om oververhitting te herkennen bij je huisdier. Als je dier heet aanvoelt, snel ademt, niet wil eten, rode slijmvliezen heeft en lusteloos lijkt, dan grijp je best in.

Water, water en water

De oplossing ligt voor de hand: koelte en water. Breng je dier naar een koele plek en zorg voor voldoende vers water om te drinken. Wanneer je je dieren wil verfrissen door hen nat te maken, doe dat dan niet met ijskoud water. Dit heeft net het tegenovergestelde effect: hun bloedvaten trekken samen om de lichaamswarmte te behouden.

Honden

Op hun voetzooltjes na hebben honden geen zweetklieren. Een hond kan dus enkel hijgen om zijn warmte kwijt te raken. Gelukkig zwemmen veel honden graag, dus is dat een perfecte manier om af te koelen. Zorg daarnaast ook voor voldoende schaduw en vers drinkwater.

Het lijkt evident, maar veel baasjes blijven de fout maken: laat je hond niet achter in je wagen! De temperatuur loopt er enorm snel op en zelfs een open raam of een schaduwplekje kunnen uitdroging niet voorkomen. Vermijd ook lange wandelingen in de volle hitte. Laat je hond liever 's morgens of 's avonds uit.

Insmeren?

Minder evident: let op dat je hond niet verbrandt. Honden met een dunne vacht kunnen namelijk ook verbranden, dus smeer dun behaarde plekken eventueel in met zonnecrème.

Katten

Katten zijn zelfstandiger dan honden en zoeken zelf de koelste plekjes op in of rond je huis. Zorg er toch voor dat ook zij zeker een koel plekje ter beschikking hebben en er voldoende drinkwater in de buurt is. Geef je kat ook de mogelijkheid om je koele huis binnen te kunnen.

Konijnen

Omdat konijnen normaal in een hol onder de grond leven, kunnen zij erg slecht tegen de warmte. Zorg er dan ook voor dat hun hok zeker niet in de volle zon staat. Je kan ook zelf koelelementen maken door plastic flessen voor driekwart te vullen met water en in de diepvries te leggen. Leg de fles daarna in het hok met een handdoek errond (zodat het konijn zich niet kan kwetsen). Een buitenhok kan je ook makkelijk koelen door er een nat wit laken over te leggen. Zorg zeker ook voor voldoende drinkwater.

Vogels

Zet een vogelkooi nooit in de volle zon, zeker als het zo warm is als vandaag. Als je vogel zich graag verfrist in het water, geef hem hier dan zeker de mogelijkheid voor door vers water te voorzien. Hou er ook rekening mee dat warmte opstijgt. Als je kooi dus in de lucht hangt, kan je overwegen om deze op de grond te zetten.

Bron: dierenbescherming.nl