Met deze opleidingen vind je snel werk

Wil je snel werkzekerheid na je studies? Dan studeer je best architectuur. Dat blijkt uit een nieuwe editie van het Schoolverlatersrapport van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB. Een opvallende nieuwkomer in het lijstje: archeologie.

Architectuur blijft een masteropleiding waarbij afgestudeerden altijd werk vinden binnen het jaar. Ook verpleegkunde, vroedkunde en bouwkunde staan bovenaan het lijstje. Wat onmiddellijk opvalt, is dat ook de opleiding archeologie in het lijstje terug te vinden is. Tot enkele jaren geleden was dat nochtans een van de opleidingen met de minste garantie op werkzekerheid. Dat schrijft De Standaard.

"In het nieuwe rapport doen ze het uitzonderlijk goed", zegt Saireen Aftab van de VDAB aan de krant. "Alle studenten hadden binnen het jaar werk."

Dat heeft volgens de Vlaamse arbeidsdienst te maken met de verstrengde regels rond archeologisch onderzoek. "Sinds juni 2016 is het in Vlaanderen verplicht om bij veel bouwprojecten een zogenaamde archeologienota te laten maken. Dat is een soort archeologisch vooronderzoek om te zien of er mogelijk waardevolle resten in de bodem zitten. Dat heeft de vraag naar archeologen enorm doen stijgen."

De volledige top van opleidingen met het laagste percentage werkzoekenden:

Ingenieurswetenschappen: architectuur Verpleegkunde en vroedkunde Ingenieurswetenschappen: bouwkunde Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Management en beleid van de gezondheidszorg Industriële wetenschappen: energie Tandheelkunde Ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechniek Stedenbouw en ruimtelijke planning Statistiek Economische wetenschappen Ingenieurswetenschappen: energie Nautische wetenschappen Informatiemanagement Sociaal-economische wetenschappen Archeologie Ingenieurswetenschappen: materiaalkunde Bio-ingenieurswetenschappen: katalystische technologie Fysica en sterrenkunde Geneeskunde Industriële wetenschappen: elektronica-ICT Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Management Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek Bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie Logopedische en audiologische wetenschappen

Het volledige rapport vind je hier.