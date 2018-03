Met deze 7 tips word je gelukkig(er)

Een kwart van de Belgen geeft aan ongelukkig te zijn. Dat blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit Gent. Maar wat maakt je dan wél gelukkig(er)? Deze tips geeft Life Coach en Business Planner Cynthia Ghysels voor een gelukkiger leven.

1. Denk na over geluk

“Gelukkig zijn is een keuze en je kan dat geluk zelf deels in handen nemen”, zegt Ghysels. “Door een stuk bewuster te worden en na te denken over wat jou gelukkig maakt en wat een gelukkig leven is voor jou, sta je al een stap verder.”

2. Draag zorg voor jezelf

“Draag goed zorg voor jezelf, zorg ervoor dat je genoeg slaapt, dat je genoeg eet en drinkt”, geeft Ghysels mee.

3. Aandacht voor jezelf

Regelmatig tijd vrijmaken voor jezelf is volgens de Life Coach bijzonder belangrijk. “Geef voldoende aandacht aan jezelf”, zegt ze.

4. Job die je graag doet

Ook een fijne job hebben of een job doen die je graag doet, is belangrijk. Je spendeert heel wat tijd van je leven op je werk, dus het is belangrijk dat je doet wat je graag doet.

5. Dankbaar

Vaak beseffen we niet hoé gelukkig we zijn. “Het is belangrijk om af en toe eens stil te staan bij wat je al hebt in het leven, welke positieve dingen er al gebeurd zijn. Daar moet je dankbaar voor zijn.”

6. Zin geven

Je maakt zelf van je leven wat je wil, je maakt zelf keuzes die (deels) je geluk bepalen. “Geef zélf zin aan je leven”, zegt Ghysels.

7. Kleine dingen

“Geluk zit niet altijd in de grote dingen, maar het zit vaak in de kleine, dagdagelijkse dingen van het leven”, zegt Ghysels. “Je hebt meer keuze dan je zelf denkt.”

Een op de drie Belgen geeft aan zeer gelukkig te zijn met zijn of haar leven. Meer daarover vind je hier.