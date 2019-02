Met bomgordel voorbij security op Brussels Airport

De veiligheidscontroles op Brussels Airport zijn zo lek als een zeef. Een 'mystery passenger', die wordt ingezet om de veiligheid te testen, raakte op 1 oktober probleemloos voorbij de veiligheidscontrole met een nagemaakte bomgordel om zijn middel. De staat vandaag in Het Laatste Nieuws. De controles zijn de verantwoordelijkheid van G4S, dat op de luchthaven van Zaventem 850 à 900 mensen inzet.

"De gordel zag er erg geloofwaardig uit, met draadjes, een detonator en een stof die dezelfde dichtheid had als echte explosieven. Ik droeg hem met een elastische klittenband rond mijn middel", getuigt de mystery passenger anoniem. "Toen ik gefouilleerd werd, deed ik me voor als een buitenlandse passagier die geen Nederlands sprak. Ik gebaarde dat ik last had van m'n rug en liet uitschijnen dat ik een soort van harnas droeg. Tot mijn grote verbazing mocht ik doorlopen."

En daar stopt het niet. "Diezelfde dag heb ik de security ook tot twee keer toe omzeild met een valse personeelsbadge én kon ik ongemerkt een mes meesmokkelen", klinkt het nog.

Het incident werd gemeld bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "Vijf maanden later wachten we nog steeds op concrete maatregelen", zegt vakbondsman Bart Neyens (ACOD).

Ook deze week deed zich een merkwaardig incident voor, schrijft Het Laatste Nieuws nog. Een West-Vlaamse sportschutter ontdekte pas bij aankomst op Gran Canaria dat er nog een kogel in zijn handbagage zat.