Mensensmokkelaars opgepakt in Veurne

In de regio Veurne zijn vier vermeende mensensmokkelaars aangehouden bij een controle van de federale politie. Die stelde in nacht van zondag op maandag vast dat mensen met twee voertuigen naar de parking van Jabbeke werden gebracht. In totaal stopten ze dertien transmigranten in een vrachtwagen.

De vier verdachten zijn drie Albanezen, twee mannen en een vrouw, tussen 21 en 27 jaar oud. Ook een Roemeense vrachtwagenchauffeur van 32 jaar werd gearresteerd. Ze worden er van verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die vooral Albanese vluchtelingen smokkelt naar het Verenigd Koninkrijk.

De dertien transmigranten die bij de controle uit de vrachtwagen werden gehaald, waren van Albanese origine. Een van hen was minderjarig.

Alle verdachten zijn vandaag voor de raadkamer verschenen. Die bevestigde hun aanhouding.

