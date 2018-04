Mensen op oprit E40 in Drongen

Er zijn vijf mensen gesignaleerd op de oprit van de E40 in Drongen. Dat zegt Touring Mobilis op Twitter en bevestigt de federale politie aan VTM NIEUWS.

De mensen zijn gezien op de oprit van de E40 van de kust richting Gent in Drongen. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Touring Mobilis laat weten dat de oprit sinds 9.02 uur is afgesloten.