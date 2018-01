Menselijke ketting tegen beleid Francken

Aan het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark zijn vanavond ruim 2.000 mensen samengekomen. Ze vormden een menselijke ketting om te protesteren tegen de asiel- en migratiepolitiek van de federale regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In het Maximiliaanpark stond vanavond een politieactie gepland tegen transmigranten, maar die ging uiteindelijk niet door.

De organisatie Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen had opgeroepen tot de menselijke ketting. Ze verwachtte naar eigen zeggen enkele honderden mensen en was dan ook overweldigd door de massa die kwam opdagen.

"Dit is fantastisch voor alle mensen die hier elke avond staan om die mensen op te vangen en eten en onderdak te bieden", zegt een lid van het burgerplatform. "Het enige dat we doen is hen een beetje menselijkheid meegeven op de lange en soms vreselijke weg die ze moeten afleggen. We zullen blijven 'neen' zeggen tegen de onmenselijke politiek van deze regering."

Politieactie

In de buurt van het Brusselse Noordstation stond vanavond normaal een grote politieactie gepland tegen transmigranten, maar hulporganisaties werden een week geleden getipt door regeringsbronnen. Daarop brachten ze zoveel mogelijk vluchtelingen weg uit de buurt.

Sinds vanmiddag waren er dan ook amper nog migranten te zien. In plaats daarvan kwamen volgens het Burgerplatform meer dan 3.000 mensen samen. De politie daagde uiteindelijk niet op.