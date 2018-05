Meldpunt voor "hangmatwerklozen"

De Kamer van Koophandel (Voka) in Limburg en VDAB Limburg slaan de handen in elkaar om sollicitaties van "hangmatwerklozen" tegen te gaan. Dat zijn werklozen die moeten solliciteren, maar eigenlijk geen job willen. Werkgevers kunnen via het unieke meldpunt aangeven hoe de sollicitant zich tijdens een sollicitatiegesprek heeft gedragen.

Voka hekelde eerder al het gebrek aan controle op zogenaamde "hangmatwerklozen" die geen job willen, maar wel op de verplichte sollicitatiegesprekken opduiken. "Het resultaat is tijdverlies voor beide partijen. De 'werkzoekende' wil enkel een aanwezigheidsattest, de werkgever een gemotiveerde werkkracht", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Daarom is er een nieuw meldpunt, waarop werkgevers dergelijke sollicitanten actief kunnen signaleren, zodat VDAB er voordeel kan uithalen.

"We krijgen input over de aard van het negatieve sollicitatiegedrag, terwijl we voordien vaak niet wisten waar het spaak liep. Op basis van deze specifieke feedback kunnen we nu sanctionerende of begeleidende maatregelen nemen", zegt Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg. "Wanneer een werkgever gebruikmaakt van dit meldpunt, toont dit overigens aan dat hij of zij zich constructief opstelt."