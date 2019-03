Meldpunt pedofilie kreeg al 813 oproepen

De hulplijn Stop it Now! is sinds de lancering bijna twee jaar geleden al 813 keer gecontacteerd. Stop it Now! richt zich naar iedereen die pedofiele gevoelens ervaart, zich zorgen maakt over zijn seksuele gevoelens voor of gedrag tegenover minderjarigen, of ongerust is over het gedrag van iemand uit zijn omgeving.

Stop it Now! werd in mei 2017 opgericht om de kans op (nieuw) seksueel misbruik van minderjarigen te verkleinen. Sindsdien kreeg de hulplijn 813 oproepen, ongeveer 40 per maand.

De helft van de bellers worstelt met pedofiele gevoelens, en is bezorgd over zichzelf. 25 tot 35 procent van de oproepen komen van mensen misbruikbeelden van minderjarigen hebben gedownload.

In zo’n 20 procent van de gevallen zijn het naasten (partner, familie, vrienden) of professionals die bellen of mailen omdat ze zich zorgen maken.

Na de uitzending van de documentaire 'Leaving Neverland', waarin twee mannen getuigen over hoe ze als kind werden misbruikt door Michael Jackson, kwamen bij hulplijn Tele-Onthaal vijf keer meer oproepen binnen. Een opvallend aantal bellers zijn daders van seksueel misbruik.

Stop it Now! heeft nog geen effect gevoeld na de uitzending van 'Leaving Neverland', omdat de hulplijn dit weekend niet te bereiken was. Vanaf dinsdag bieden therapeuten opnieuw een luisterend oor aan mensen met pedofiele gevoelens, of aan hen die bezorgd zijn over de gedragingen van iemand uit hun omgeving.