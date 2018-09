Meisje van 22 jaar komt om op E17 ter hoogte van Kalken

Bij een dodelijk ongeval op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van Kalken is gisteravond een 22-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde gisteravond ter hoogte van de snelwegparking in Kalken. Een vrachtwagen reed er achteraan in op een personenwagen. In de personenwagen overleed een 22-jarige vrouw ter plaatse. Een passagier werd daarnaast zwaargewond en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteravond laat was zijn toestand ondertussen stabiel.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. "De personenwagen reed van de parking de autostrade op en werd kort nadien aangereden door de vrachtwagen", schetst parketwoordvoerster An Schoonjans de omstandigheden van het ongeval. De vrachtwagenchauffeur bleek niet onder invloed te rijden. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan en ook een parketmagistraat kwam ter plaatse.

E17 uren afgesloten

De E17 richting Antwerpen was door het ongeval enkele uren volledig afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.

Foto: Verbaere (HLN)