In Oostende is een meisje van uit zee gehaald toen ze in problemen kwam. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Op het strand is ze door de hulpdiensten gereanimeerd en verkeert intussen niet meer in levensgevaar. Ze zwom in een bewaakte zone.

Het meisje is in een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze nu nog verblijft.

TIjdens de interventie hebben de strandredders iedereen uit het water gehaald. Zo konden zij zich volledig focussen op de drenkeling.

Foto: archief