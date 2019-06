Meisje (7) dat in Hofstade uit water werd gehaald overleden

Het 7-jarige meisje uit Schaarbeek dat zondag uit de zwemvijver op het recreatiedomein van Hofstade werd gehaald, is vannacht overleden. Dat meldt het parket. Er volgt een autopsie op het lichaam.

Het meisje was zondag met haar ouders aan het zwemmen in de bewaakte zwemzone van het domein, maar rond 16.40 uur troffen redders haar bewegingsloos in het water aan. Ze werd naar het strand gebracht waar de redders haar begonnen te reanimeren terwijl een ziekenwagen en een MUG-team ter plaatse kwamen. Die namen de reanimatie over en brachten het meisje vervolgens over naar het ziekenhuis. Daar is ze vannacht overleden.