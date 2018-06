Meisje (6) kritiek nadat redders haar uit zwembad halen

In het Leuvense zwembad Sportoase is gisterenavond een meisje van zes bijna verdronken. Het kind kon gereanimeerd worden door de redders, maar haar toestand is nog steeds kritiek. Het zwembad bleef de hele avond gesloten voor onderzoek.

Het meisje werd opgemerkt door twee jonge kinderen, die daarna de redders verwittigden. Zij zagen haar met haar hoofd onder water liggen, meldt Het Nieuwsblad. “Wij hebben iets na 18 uur een melding gekregen”, aldus politiewoordvoerster Stephanie Gille. “Het gaat om een zesjarig meisje uit Leuven dat in het gedeelte met de glijbanen aan het spelen was. Haar ouders waren ook aanwezig in het zwembad. Hoe het juist kon gebeuren moet nog onderzocht worden, maar vermoedelijk ontsnapte ze even aan de aandacht van haar ouders.”

De redders reanimeerden het meisje ter plaatse, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar verkeert ze nog steeds in levensgevaar. Volgens Gille ziet het er niet goed uit voor het kind.

Eerder deze week werd Sportoase nog vrijgesproken voor een andere verdrinkingszaak. De rechter oordeelde dat het zwembad geen schuld trof in de dood van een jonge duiker.De student in kwestie verdronk zeven jaar geleden nadat een duikoefening fout afliep.

Foto: archief