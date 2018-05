Meisje (3) sterft bij politieachtervolging Bergen

Bij een politieachtervolging in de buurt van Bergen zou vannacht een meisje van drie jaar om het leven zijn gekomen. Dat schrijven verschillende Waalse kranten. De politie maakte jacht op een bestelbus met illegalen, tot die tegen een voertuig botste. Het meisje werd dood aangetroffen in de koffer van de bestelwagen.

De achtervolging zou zijn ingezet na een ongeval tussen de bestelwagen en een ander voertuig. In het busje zou een tal twintig personen hebben gezeten en uit schrik om onderschept te worden, namen ze de vlucht. De politie zette de achtervolging in. De bestelwagen zou even later tot stilstand zijn gekomen door een nieuwe botsing.

In de bestelwagen trof de politie heel wat personen aan, evenals een meisje van drie dat dood in de koffer lag. Het parket van Bergen heeft een onderzoek geopend.