Meisje (2) sterft bij politieachtervolging Bergen

Bij een politieachtervolging in de buurt van Bergen is vannacht een meisje van twee jaar om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Doornik aan VTM NIEUWS. Na een lange achtervolging trof de politie het meisje zwaargewond aan in de koffer van een bestelwagen, ze stierf op weg naar het ziekenhuis.

Vannacht wou een patrouille van de politie een bestelwagen aan de kant zetten omdat die er verdacht uitzag. De bestelwagen sloeg echter op de vlucht en de achtervolging werd ingezet. In totaal kwamen er vijftien politiewagens ter versterking. Het busje vluchtte van Namen tot Maisières, waar het een uur later kon worden klemgereden.

Levensgevaar

Opnieuw probeerde de chauffeur van het busje op de vlucht te slaan, waarop de politie een schot loste. De wagen kon volledig tot stilstand gebracht worden. In het busje troffen de agenten 26 volwassenen aan en vier kinderen, allemaal Koerden. Onder hen een meisje van twee jaar oud dat in levensgevaar verkeerde.

Een ambulance kwam nog ter plaatse om het meisje over te brengen naar het ziekenhuis, maar het kind overleed onderweg.

Het parket onderzoekt nog of de Koerden illegaal waren in ons land.