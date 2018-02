Meisje (19) rijdt tegen paal en komt om

In Hertsberge, deelgemeente van Oostkamp in West-Vlaanderen is vanavond een bestuurster van 19 gestorven bij een ongeval. Dat bevestigt de politie Het Houtsche.

De jonge vrouw was met haar auto onderweg naar huis in Wingene. In de Scharestraat, een landelijke weg, verloor ze de controle over haar stuur en botste tegen een betonnen elektriciteitspaal. Ze is ter plaatse overleden.

Haar auto kwam om de zijkant tot stilstand. De weg is momenteel afgesloten voor het politieonderzoek. Volgens de eerste vaststellingen was het niet glad toen ze van de weg ging.

Het meisje woonde nog thuis. De dienst slachtofferhulp van de politie heeft haar ouders ingelicht.