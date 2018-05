Meisje (15) gegrepen door goederentrein

In Booischot is vanmorgen een vijftienjarig meisje gegrepen door de locomotief van een goederentrein. Ze raakte ernstig gewond. Het slachtoffer stak naar verluidt een gesloten overweg over omdat haar trein was aangekomen. En die wilde ze nog halen.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een spijtig ongeval. Het meisje stond te wachten aan de overweg. De slagbomen waren gesloten voor een trein die net was gepasseerd.

“Ze is dan de overweg overgestoken, maar werd gegrepen door de locomotief die uit de andere richting kwam gereden”, meldt Lieselotte Claessens van het Mechelse parket. De tiener liep ernstige verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven. Haar toestand is stabiel.

Vervangbussen

Het treinverkeer lag enkele uren stil voor vaststellingen van de politie. De NMBS stelde vervangbussen in tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot.

Foto: Google