Meisje (15) al maand vermist

De politie heeft opnieuw een opsporingsbericht verspreid van Christina Jean, ze is al bijna een maand vermist. Het meisje werd het laatst gezien in Namen en heeft medische verzorging nodig.

Christina Jean werd het laatst gezien op zondag 17 juni rond 17.20 uur. Ze verliet toen het 'Parc du Beau-Vallon'-ziekenhuis in Namen. Ze heeft medische hulp nodig.

Het meisje is 15 jaar, is 1.72 meter lang en is normaal gebouwd. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte legging, een marine blauwe sweater met een kap en roze basketschoenen.

Heb je Christina gezien? Contacteer Child Focus: 0800/30.300