Meisje (13) bewusteloos na 2,81 promille

In het West-Vlaamse Torhout is een dertienjarig meisje afgelopen weekend naar het ziekenhuis gebracht met een grote hoeveelheid alcohol in haar bloed. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Het meisje zou zich bewusteloos hebben gedronken op een fuif, en zou maar liefst 2,81 promille alcohol in haar bloed hebben gehad.

Het meisje zou stiekem naar een fuif gegaan zijn, zonder dat haar ouders op de hoogte waren. Na enkele uren verloor ze het bewustzijn. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, en daar bleek dat ze maar liefst 2,81 promille alcohol in haar bloed had. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De politie wil enkel bevestigen dat het meisje naar het ziekenhuis werd gebracht met een hoge hoeveelheid alcohol in haar bloed. Ze zijn een onderzoek gestart, onder meer om na te gaan of het meisje effectief van een fuif kwam. Over de specifieke hoeveelheid promille wil de politie geen details kwijt.

Nefaste invloed

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) waarschuwt voor de gevaren van alcohol onder de zestien jaar. “De leeftijdsgrens van zestien jaar is er niet voor niets”, zegt Maris Geirnaert aan VTM NIEUWS. “De hersenen van jonge mensen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol heeft daar een erg negatieve invloed op.”