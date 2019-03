Mehdi Nemmouche over aanslag Joods Museum: "Ik ben in de val gelokt. Als ik kon, zou ik alles anders doen"

"Ik ben in de val gelokt. Als ik kon, zou ik alles anders doen". Dat heeft Mehdi Nemmouche dinsdag gezegd in zijn laatste woord aan de jury van het assisenhof dat moet oordelen over de aanslag op het Joods Museum van België. "Mijn advocaat heeft uitgelegd waarom ik gezwegen heb, dat was geen gebrek aan respect. Als ik kon, zou ik alles anders doen."

"Ik ben in de val gelokt. Meester Courtoy heeft uitgelegd waarom ik heb gezwegen. Dit is geen onrespectvolle houding. Mocht ik iets kunnen veranderen, zou ik dat doen. Dank om twee maanden naar ons te hebben geluisterd.” Waren zijn volledige woorden.

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Een stel Israëlische toeristen, Emanuel (54) en Miriam (53) Riva, en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Een week na de aanslag werd de vermoedelijke schutter opgepakt, Mehdi Nemmouche, en in de maanden nadien nog een tweede verdachte, Nacer Bendrer. In de loop van het onderzoek kwam nog een derde verdachte in het vizier van de speurders, Mounir Atallah, maar die man werd door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld.

Straks trekt de jury zich terug over 56 schuldvragen. Donderdag zou de uitspraak vallen, vrijdag volgt wellicht de strafmaat.