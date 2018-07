Meerdere treinen stil in hitte na incident Diegem: verschillende mensen onwel

In Diegem (Vlaams-Brabant) zitten 200 tot 300 mensen vast in een trein zonder airco. De reizigers zullen te voet langs de sporen naar een nabijgelegen hotel begeleid worden, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

“Om 15.20 uur is de trein stilgevallen omdat er geen hoogspanning meer zat op de bovenleiding”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. De trein kwam van Gent en reed richting Tongeren. Een technische ploeg van Infrabel onderzoekt wat het probleem is. “Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoelang de herstellingswerken zullen duren”, aldus Baeken.

De NMBS is begonnen met het uitdelen van water. De reizigers zijn te voet langs de sporen naar een nabijgelegen hotel begeleid. De evacuatie is afgelopen, en ondertussen zijn twee van de vier sporen weer open. Het treinverkeer kan dus stapsgewijs hervat worden.

Door het incident in Diegem waren de vier sporen een tijd lang afgesloten, zegt Baeken nog. Meerdere treinen stonden hierdoor stil, ook in Haren-Zuid. Daar raakten mensen onwel. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.