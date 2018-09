Meerdere horecazaken in Aalst vernield na zware brand

Op de Grote Markt in Aalst is het ‘Café de Paris’ volledig vernield na een bijzonder zware brand. Het vuur ontstond rond 2.30 uur in de keuken en was waarschijnlijk al een hele tijd aan het smeulen toen het werd opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand, die inmiddels al was overgeslagen naar chocolaterie Valentino.

De brand woedde bijzonder hevig en maakte het voor de hulpdiensten bijzonder moeilijk om onder controle te krijgen. Er werd bijna drie uur geblust om de brand onder controle te krijgen. Ook café De Beiaard, dat tussen de chocoladezaak en het andere café ligt, liep zware rookschade op door de brand.

Vijf personen uit naburige woningen werden geëvacueerd uit voorzorg, zij raakten niet gewond. Uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige blijkt dat het vuur aan een koelkast in de keuken van het restaurant ontstaan zou zijn.

Foto: Koen Baten