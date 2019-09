Meerdere gewonden bij steekpartij in Tallahassee (Florida)

Op een industrieterrein in Tallahassee, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Florida, zijn woensdag meerdere mensen gewond geraakt bij een steekpartij, zo hebben Amerikaanse media gemeld.

Iemand heeft bij Dyke Industries in het industriepark aan Hartsfield Road meerdere mensen neergestoken, aldus de gezaghebbende krant Florida Today. Om hoeveel het precies gaat, is vooralsnog onduidelijk, net als wat de aard is van hun verwondingen. Zeker zes slachtoffers zijn in een ziekenhuis beland.

De vermoedelijke dader is in hechtenis genomen.