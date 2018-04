Meer Walen werken in Vlaanderen

Het aantal Waalse werkzoekenden dat in Vlaanderen aan de slag gaat, is vorig jaar sterk gestegen. Het gaat om een derde meer mensen dan in 2016. Dat schrijft De Tijd.

Vorig jaar zijn 22.415 Waalse werkzoekenden aan werk geraakt in Vlaanderen. Dat is 33 procent meer dan in 2016, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Tot 2015 bleef het aantal Waalse werklozen dat naar Vlaanderen trok jarenlang rond de 13.000 per jaar steken.

Meer vacatures

Muyters en zijn Waalse collega Pierre-Yves Jeholet (MR) beloofden begin februari nog om elk jaar 2.500 extra Waalse werkzoekenden aan een job in Vlaamse bedrijven te helpen. Dat doel is vorig jaar dus vlot bereikt.

"Er zijn alsmaar meer jobs en minder werkzoekenden in Vlaanderen", zegt Thomas Pollet, de woordvoerder van Muyters, ter verklaring van de opvallende groei. "Dat leidt tot meer vacatures en een grotere kans op succes voor werkzoekenden."

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg bij Muyters, vindt dat de VDAB en de Forem nog een tandje kunnen bijsteken om Waalse werkzoekenden naar Vlaanderen te leiden.