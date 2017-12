Meer valse biljetten uit omloop gehaald

In de eerste helft van 2017 werden er meer dan 18.000 valse biljetten uit de omloop gehaald. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, waarover RTL Info bericht.

De cijfers gaan over de biljetten die uit de omloop werden gehaald. Het is onduidelijk hoeveel valse biljetten er precies zijn, aangezien dat moeilijk te achterhalen is.

In de eurobankbiljetten zijn verschillende kenmerken verwerkt om ze te kunnen onderscheiden van valse exemplaren. Veel van die kenmerken zijn gewoon met de hand of het blote oog te controleren. De Nationale Bank raadt mensen dan ook aan om de ‘voel, kijk en kantel’-methode te gebruiken.

Voel aan het biljet. Speciale drukprocessen zorgen voor de unieke manier waarop de bankbiljetten aanvoelen. Zo knispert het papier en voelt het ook stevig aan. Daarnaast is er ook sprake van voelbare inkt. U voelt op de voorzijde, aan de linker- en rechterrand, een aantal korte lijntjes.

Wie meer informatie wil, kan altijd terecht op de website van de Nationale Bank.