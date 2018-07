Meer nierstenen door hitte

Door de warmte zien urologen een grote toename van het aantal mensen met nierstenen. Mensen drinken meer dan voor de hittegolf, waardoor nierstenen makkelijker loskomen. Maar een reden om minder water te drinken, is het niet.

Ongeveer tien procent van de patiënten is erfelijk belast met nierstenen. De rest krijgt ze door te weinig te drinken, en frisdrank te verkiezen boven water. Door de hitte drinken mensen opeens wél meer. Zo komen de nierstenen los.

In het ziekenhuis van Oost-Limburg behandelt men gemiddeld vijf mensen per week voor nierstenen. Nu zijn het al tien patiënten op twee dagen tijd. Uroloog Jan Van Nueten beklemtoont wel dat het belangrijk is om te blijven drinken. “Nierstenen kan je niet vermijden, maar je kan ze wel voorkomen door voldoende water te drinken.”