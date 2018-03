Meer jongeren zonder diploma van school

Als ze meer jobkansen hebben, kiezen jongeren met een problematische schoolloopbaan er sneller voor om de schoolbanken te verlaten zonder diploma. Dat blijkt uit het rapport 'vroegtijdige schoolverlaters'. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijft het halen van een diploma belangrijk om op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld.

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten. In het schooljaar 2015-2016 behaalden negen op de tien leerlingen een diploma (61.707 jongeren). In datzelfde jaar verlieten 7.167 leerlingen de schoolbanken zonder diploma.

Verleiding

De economie doet het goed, maar het aantrekken van de arbeidsmarkt heeft ook een keerzijde. Ook jongeren die nog geen diploma hebben, komen sneller in verleiding om voor de arbeidsmarkt te kiezen. Dat is zeker het geval in provincies waar het aantal werkzoekenden per vacature sterk daalde, zoals Limburg of Oost-Vlaanderen.

Ook waar er een grote kans op werk is, steeg het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De stijging is met 1,5 procentpunt het sterkst in Limburg, terwijl Vlaams-Brabant de enige provincie is waar er geen stijging is. Niet toevallig aangezien Limburg de grootste toename in arbeidskrapte kent, terwijl Vlaams-Brabant de kleinste verandering kent.

Beroepssecundair onderwijs

De grootste groep vroegtijdige schoolverlaters zit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) (53,9 procent). Anders geformuleerd: de kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt daar meer dan twintig keer zo hoog dan in het aso waar slechts 2,5 procent zonder diploma de school verlaat. In het tso verlaat 7,1 procent vroegtijdig het school, kso 12,8 procent en bso 15,5 procent.

"De aantrekkingskracht van onze arbeidsmarkt verleidt ook jongeren zonder diploma. Ze wagen hun kans om een job te vinden. Het behalen van een diploma blijft echter de hefboom om duurzaam werk te vinden", vindt minister Crevits. Elke jongere verdient voor haar een goede opleiding met het oog op de toekomst.

VDAB

Sinds dit schooljaar deelt het onderwijs de gegevens van vroegtijdige schoolverlaters met VDAB zodat geen enkele jongere tussen de mazen van het net glipt. Zij die geen werk vinden, worden zo actief begeleid in hun zoektocht naar een job of opleiding.