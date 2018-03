Meer jongeren bereiken 'Awel'

Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren, heeft in 2017 het aantal contacten via telefoon en chat zien stijgen. Dat is goed nieuws, want het betekent dat meer oproepen werden beantwoord. Awel verwacht dat de positieve kentering zich dit jaar doorzet. De vzw heeft extra financiële steun gekregen, onder meer van Rode Neuzen Dag, en daardoor konden nieuwe vrijwilligers aangeworven en opgeleid worden.

De jongerenhulplijn voerde vorig jaar een technische verbetering uit aan de telefoonlijn. Die werd op één oktober uitgerust met een wachtrij. Jongeren die niet meteen iemand aan de lijn krijgen, hoeven dus niet meer terug te bellen, maar kunnen hun beurt afwachten. De vrijwilligers krijgen daardoor sneller een nieuwe jongere aan de lijn en kunnen sneller een nieuw gesprek opstarten.

Bij de chat zijn er meer uren permanentie en kunnen jongeren nu ook op zaterdag terecht van 18 tot 22 uur. Dit resulteerde in een stijging van het aantal telefooncontacten van 9.272 naar 9.450. De chatcontacten groeiden in vergelijking met 2016 van 6.464 naar 6.838.

Financiële steun

Awel luidde in mei vorig jaar de alarmbel: slechts één op de acht chat- en telefoonoproepen van kinderen en jongeren kon een antwoord krijgen. De vraag om financiële steun viel niet in dovemansoren. Vanuit de Vlaamse overheid ging de jongerenhulplijn er voor de huidige beleidsnota (2018-2021) met dertig procent op vooruit tegenover de vorige beleidsnota (2013-2017). "Jaarlijks ontvangen we vanaf nu 462.000 euro", zegt coördinator Sibille Declercq.

En er waren nog schenkingen. Rode Neuzen Dag schonk in totaal al 467.000 euro aan Awel. De Warmste Week zamelde 30.000 euro in voor de vzw.

Recordaantal nieuwe vrijwilligers

Door de financiële duw in de rug van onder andere Rode Neuzen Dag kon vorig jaar een recordaantal van 171 nieuwe vrijwilligers geworven worden. Zij begonnen in november 2017 met hun basisopleiding. Voor 2018 telt Awel nu 358 actieve vrijwilligers. Vorig jaar waren er 250 actieve vrijwilligers, maar van die mensen stroomden er iets meer dan 60 uit. De nieuwe lichting moet de jongerenhulplijn in staat stellen het aantal beantwoorde oproepen nog crescendo te zien gaan.