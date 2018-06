Meer en meer namaakspeelgoed op speelplaats

Tussen januari en maart heeft de douane al bijna 40.000 stuks namaakspeelgoed in beslag genomen. Het gaat vooral om valse WK voetbalstickers en valse Pokémonkaarten. Namaakbedrijfjes, vooral in het verre Oosten, maken graag gebruik van de laatste speelplaatshypes.

Paninistickers zijn razend populair bij jongeren. Ze worden dan ook steeds vaker nagemaakt. Alleen al dit jaar onderschepte de douane er 21.600. De productie van vals speelgoed speelt in op de bestaande hypes. Na valse loombandjes zijn er nu dus valse Paninistickers.

Ook Pokémonkaarten, Uno-kaarten en Rubiks kubussen worden vaak in beslag genomen. Het vals speelgoed is vooral online te koop, aangezien inspectiediensten in winkels nog geen valse Paninikaarten hebben gevonden.

Gevaren

Er zijn ook gevaren voor de klant en dus voor de kinderen die met namaakspeelgoed spelen. Zo is er weet van speelgoed waarvan de kleur afgaat. Als die toxische stoffen in de mond van kinderen terechtkomen, kan dat natuurlijk gevaarlijk zijn.

Het 'valse' speelgoed is vooral afkomstig uit China en Singapore. Als de douane namaakspeelgoed onderschept contacteren ze altijd de merkhouder, die kan vragen om het speelgoed te vernietigen.