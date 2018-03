Meer details over doodgereden wolf

De wolf die op 11 maart omkwam in het verkeer, was een kerngezond, mannelijk dier. Dat blijkt uit de autopsie en DNA-analyse van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Aan de hand van het gebit van de wolf, werd vastgesteld dat het dier geboren is rond 1 mei 2017. Hij was dus nog geen jaar oud. De wolf verkeerde dan ook in zeer goede conditie; hij woog 31,6 kg en was 117,5 cm groot. Het dier is zeker geen familie van Naya, want de wolven hebben een andere afkomst.

Omdat er nog amper autopsieën op wolven konden gebeuren, is er weinig info om de vaststellingen mee te vergelijken.

Verkeersslachtoffer

Het dier kwam op 11 maart om het leven in Opoeteren. De autopsie toonde aan dat de wolf stierf in een verkeersongeval. De linkerdij was gebroken en de lever op meerdere plaatsen gescheurd. Het is aan de inwendige bloedingen die daarop volgden, dat de wolf is overleden.

Er kan ook met 95 procent zekerheid gezegd worden dat de bijtsporen op de schapenkadavers uit Bree en Rotem zijn toe te schrijven aan de aangereden wolf.

