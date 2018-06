Meer dan uur file op E40 door werken Leopold II-tunnel

Het is nu al ruim een uur aanschuiven voor wie vanuit Gent naar Brussel rijdt via de E40. Dat komt door de voorbereidende werken die worden uitgevoerd aan de Leopold II tunnel. Daardoor is er één rijstrook afgesloten vanaf Groot-Bijgaarden, maar het gaat richting de hoofdstad al traag vanaf Affligem.

“We raden iedereen die met de auto naar Brussel komt aan om via de ring te rijden. Wie in het zuiden van het gewest moet zijn, rijdt best richting Anderlecht-Industrie. Voor het noorden rijd je beter via de A12”, zegt Inge Paemen van Mobiris.

Bij Mobiris verwachten ze wel dat het verkeer vlotter zal verlopen wanneer de voorbereidende werkzaamheden achter de rug zijn.

De Leopold II-tunnel gaat vanaf 1 juli dicht voor twee maanden.