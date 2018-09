Meer dan helft werknemers is te dik

Al meer dan de hélft van de Belgische werknemers is te zwaar en bijna 1 op de 5 heeft obesitas - zo zwaar dat het levensbedreigd wordt. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van IDEWE bij meer dan 300.000 werknemers, dat VTM NIEUWS nu uitbrengt. Het verontrustende is dat overgewicht alleen maar toéneemt, ondanks alle campagnes.

54,6% van de Belgische werknemers heeft overgewicht. Nog verontrustender is dat het cijfer de laatste vijf jaar met meer dan twee procent gestegen is. Vooral oudere werknemers hebben meer overgewicht en ook in bepaalde sectoren zoals de bouw- of transportsector zijn meer mensen zwaarlijvig.

Wanneer overgewicht?

We spreken van overgewicht als iemands BMI hoger is dan 25, je BMI is je gewicht, gedeeld door het kwadraat van je lengte. Een gemiddelde vrouw is 1,65 meter: vanaf 68 kilo spreken we dan van overgewicht. Voor een gemiddelde man van 1,81 meter is alles boven de 83 kilo overgewicht.

Bekijk ook: