Meer dan helft politieagenten denkt aan stoppen

Meer dan de helft van de agenten bij de federale politie denkt eraan om een andere job te zoeken. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar het welzijn binnen het korps. Bijna een derde van de agenten voelt zich opgebrand en een vierde van de vrouwen heeft last van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Bijna 5.000 van de 12.000 agenten bij de federale politie vulden recent een welzijnsenquête in. De resultaten daarvan zijn verrassend, want ze tonen aan dat meer dan de helft van de agenten eraan denkt zijn job op te zeggen. 27 procent denkt er soms aan, 19 procent regelmatig en 9 procent denkt er bijna altijd aan.

Vooral stress op het werk en emotionele uitputting liggen aan de basis van de vaststellingen. Maar ook de hoge werkdruk en de onregelmatige diensten wegen door. Veel agenten gaan daardoor richting burn-out of voelen een onhoudbare druk op de relatie tussen werk en privé.

Grensoverschrijdend gedrag

Een andere opvallende vaststelling is dat één op de vier vrouwelijke agenten aangeeft slachtoffer te zijn (geweest) van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Welk gedrag precies, moet nog worden onderzocht.

"Dat is iets wat we duidelijk meer bespreekbaar moeten maken en waarop we ook moeten inzetten", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "Er bestaat een stressteam, maar de politie vindt zelf dat het bestaan ervan bekender moet worden gemaakt."

10 procent hoger dan gemiddeld

De vakbonden zijn niet verbaasd over de resultaten van het onderzoek. Vergeleken met een gemiddelde Belgische werknemer zijn de cijfers over het welzijn bij de federale politie 10 tot 15 procent slechter.

Ook de politietop neemt de resultaten ernstig. "Dit is een startpunt om nog méér werk te maken van welzijn op de werkvloer", klinkt het. Op het vlak van jobzekerheid en contact met de rechtstreekse collega's scoort de federale politie wel een pak beter dan andere sectoren.