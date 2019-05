Meer dan duizend agenten vallen binnen bij autodieven: 30 opgepakt

Op 200 verschillende plaatsen in het land is een grote politieactie geweest bij leden van een beruchte autobende. 1200 agenten waren betrokken bij de actie. Meer dan dertig personen zijn opgepakt.

De politie viel vooral binnen in Vlaams Brabant, Henegouwen en Brussel. Er werden drones ingezet en ook twee helikopters. Agenten van de speciale interventie-eenheid van de federale politie boden versterking. Er waren ook agenten van de Franse politie die meehielpen bij acties rond de landsgrens.

Meer dan dertig mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van feiten van oplichting en criminele organisatie.

De bende zou de afgelopen twee jaar in het hele land honderden auto's gestolen hebben. Ze klopten aan bij mensen die vaak een dure auto te koop hadden. Ze veinsden dat ze geinteresseerd waren en deden dan alsof ze de wagen betaalden met hun smartphone of ze toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Dan vertrokken ze met de auto. De slachtoffers ontdekten dan pas enkele dagen later dat ze helemaal niet betaald werden en de kopers waren dan al lang verdwenen.

Het federaal parket onderzoekt de zaak. De meeste bendeleden komen uit het oosten van Europa, vaak Roma's.