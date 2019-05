Meer dan de helft Vlaamse leerlingen slaagt voor Grote Verkeerstoets

Vorige maand werd in Vlaamse en Brusselse lagere scholen voor de tiende keer De Grote Verkeerstoets afgenomen. Dat is een online toets over verkeer en mobiliteit voor leerlingen uit het vijfde leerjaar. In totaal legden bijna 36.000 leerlingen de toets af, ruim de helft daarvan behaalde 17 punten of meer en is dus geslaagd.

De kinderen die de toets afleggen krijgen 25 meerkeuzevragen rond zeven thema’s: verkeerstekens, voorrang, zichtbaarheid en fietsuitrusting, gedrag en attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg, telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal.

Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

In totaal legden 35.898 leerlingen dit jaar de toets af, een duizendtal meer dan vorig jaar. 19.624 leerlingen (54,7%) behaalden minstens 17 op 25 en zijn dus geslaagd. Bij de vorige editie bedroeg het slaagpercentage slechts 45,7%.

Het iets hogere slaagcijfer dit jaar is wellicht toe te schrijven aan het feit dat meer en meer leerkrachten het bijhorende lesmateriaal ontdekken. Bij leerlingen die oefenden met de oefentoets ligt het slaagpercentage duidelijk hoger (58,1% geslaagd) dan bij de leerlingen die de oefentoets niet hebben afgelegd (36,5% geslaagd).

Beste en slechtst beantwoorde vragen

Net zoals vorig jaar ging de best beantwoorde vraag over hoffelijkheid: “Je staat met je vrienden te praten en jullie nemen het hele fietspad in. Wat kunnen jullie het beste doen als er een voetganger aankomt?”. 96% van de leerlingen gaf het correcte antwoord: “plaats maken zodat de voetganger gemakkelijker kan passeren”.

De slechtst beantwoorden vraag ging over een complexe verkeerssignalisatie, zoals een stopbord in combinatie met een groen verkeerslicht, is voor de meeste kinderen verwarrend (72% foute antwoorden).