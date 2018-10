Meer dan anderhalf uur file op E40 na ongeval in Sterrebeek

Op de E40 richting Brussel zijn vanochtend na een ongeval in Sterrebeek opnieuw alle vier de rijstroken beschikbaar. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De snelweg was er eerder vanochtend volledig dicht door een ongeval in Sterrebeek waarbij twee wagens waren betrokken. Een daarvan ging over de kop. Het is er momenteel aanschuiven vanaf Heverlee. In de file verlies je volgens het Vlaams Verkeerscentrum meer dan anderhalf uur.

Wat een ellendige start van de dag voor de pendelaars op de #E40! Door een ongeval in Sterrebeek is de snelweg volledig versperd in Sterrebeek. De file groeit snel aan: stilstaand verkeer vanaf Haasrode! pic.twitter.com/DXeUf1T2XI — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) October 17, 2018

#E40 update Sterrebeek richting Brussel. De weg is er nu volledig dicht. Al 1 uur file. Van Hasselt naar Gent kan je beter via Antwerpen rijden. Hou ook daar rekening met file. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 17, 2018

Foto: archief