Meer dan 3.000 varkens komen om bij brand in Pittem

In Pittem, in West-Vlaanderen, heeft een uitslaande brand gewoed in een varkensbedrijf. 200 zeugen en 3.000 biggen zijn daarbij om het leven gekomen. Twee stallen stonden in lichterlaaie. De inwoners van buurgemeente Tielt moet ramen en deuren dichthouden omdat de rook mogelijk asbestdeeltjes bevat.

Het vuur ontstond in de één van de stallen van het varkensbedrijf in de Vijfstraat in Pittem, maar de vlammen sloegen al snel over op de stal ernaast. “In de stallen zaten ongeveer 200 zeugen en 3000 biggen”, zegt commissaris Dirk Van Colen van de politiezone Regio Tielt aan VTM Nieuws. “Die dieren zijn allemaal gestorven.”

Asbestalarm

De brand ging gepaard met een enorme zwarte rookontwikkeling. De rook sloeg neer in buurgemeente Tielt. De inwoners daar hebben een bericht gekregen via BE-alert met de vraag om ramen en deuren gesloten te houden. “We vragen ook om zeker niet in de rook te gaan staan”, zegt commissaris Van Colen nog. “In het dak van de stallen zit mogelijk asbest verwerkt. Dat is nog niet zeker, maar we willen geen risico’s nemen.”

In eerste instantie hebben mensen op het bedrijf het vuur proberen te blussen, maar dat was onbegonnen werk. De brandweer heeft de brand nu wel onder controle, maar is wel nog aan het nablussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In de stallen hangen lampen om de biggen warm te houden. Er wordt onderzocht of zo’n lamp misschien vuur heeft gevat.