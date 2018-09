Meer dan 26.000 mensen geregistreerd als orgaandonor

In totaal hebben 26.779 mensen zich de afgelopen dagen geregistreerd als orgaandonor, na de oproep in het VTM-programma 'Make Belgium Great Again'. Gemiddeld zijn er in een heel jaar tussen de 7.000 en 8.000 registraties in Vlaanderen.

Meer dan 240 gemeentehuizen openden vandaag hun deuren, zodat bewoners zich konden laten registreren als orgaandonor. De opkomst was zo groot, dat sommige gemeenten zelfs extra personeel moesten oproepen om alle aanvragen te kunnen behandelen.

De actie is een initiatief van presentatrice Frances Lefebure in het VTM-programma 'Make Belgium Great Again'. “Ga je registreren voor orgaandonatie, je kan er mensenlevens mee redden”, klonk de oproep afgelopen dinsdag.

“Dit is te zot voor woorden”, klinkt het bij Lefebure. “Er staan op dit moment 1.212 mensen op de wachtlijst, dus we hadden stiekem gehoopt op 1.212 nieuwe registraties. Maar dat we heel Vlaanderen zouden kunnen mobiliseren en bijna 27.000 nieuwe registraties zouden noteren, hadden we nooit durven dromen.”

