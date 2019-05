Meer dan 2.000 mensen op afscheid van Julie Van Espen

In de O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomen-kerk in Schilde is om 10 uur de uitvaartplechtigheid van de vermoorde Julie Van Espen (23) van start gegaan. Volgens de politie zijn er 750 mensen aanwezigen de kerk, en 1.500 mensen buiten. Tijdens de dienst namen verschillende mensen het woord, en het ging er emotioneel aan toe.

Om 9 uur waren al heel wat familie en vrienden aanwezig aan de ingang van de 'Witte Kerk' in Schilde. Velen onder hen zijn in het wit gekleed. Op het plein voor de kerk, waar de dienst via een geluidsinstallatie kan gevolgd worden, zijn de eerste tientallen mensen aangekomen.

De mensen buiten zullen de kans krijgen om iets in het rouwregister te schrijven. Op vraag van de familie zijn journalisten, cameramensen en fotografen niet toegelaten in de kerk. Ook aan politici werd op voorhand gevraagd om niet naar de plechtigheid te komen.

Onder meer de zus van Julie nam het woord en gaf een emotionele getuigenis. "Waarom wordt het leven afgenomen van iemand die het meeste leefde."