In Antwerpen is rond 9.30 uur de achtste nationale klimaatmars vertrokken op het Operaplein. Youth for Climate-bezielster Anuna De Wever en de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zijn opnieuw op het appel. Volgens de politie nemen er zo’n 2.500 betogers deel.