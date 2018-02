Meer dan 1,5u file op E17 naar Frankrijk

Op de E17 richting Frankrijk staat meer dan anderhalf uur file tussen het parkeerterrein in Kruishoutem en Kortrijk-Oost na ongeval. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Ter hoogte van Harelbeke kantelde een bestelwagen met aanhangwagen. De inzittenden, vier arbeiders, raakten zelf uit het voertuig. “Ze raakten lichtgewond, ze werden uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt Hendrik Verdonck van de brandweerzone Fluvia.

De aanhangwagen was geladen met een stelling, die lag verspreid op de E17. In het begin was de snelweg volledig afgesloten, nu is de rechterrijstrook vrijgemaakt. Er staat meer dan anderhalf uur file vanaf het parkeerterrein in Kruishoutem. In de andere rijrichting staat er een kijkfile.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de E17 daar te mijden. Je rijdt beter om via de E40 richting Brugge en dan de E403 richting Kortrijk.